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В Иране заявили о желании совместно с РФ производить автомобили

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Иране есть стремление к совместному с РФ производству автомобилей, по этому поводу в настоящий момент ведутся переговоры, рассказал в интервью «Известиям» посол Ирана в России Казем Джалали.

«Мы стремимся к совместному производству автомобилей. Я сам посещал некоторые заводы российского автопрома, и мне представляется, что в этом смысле мы можем дополнять друг друга. Сейчас об этом ведутся очень серьезные переговоры. И одно из важных направлений, в которых такое сотрудничество может быть эффективным — как раз производство автомобилей и автокомпонентов», — заявил дипломат.

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Он подчеркнул, что в настоящий момент в этом направлении Иран уже находится в контакте с предприятиями Тверской и Калужской областей. Кроме того, Джалали рассказал, что он посещал «исторический автомобильный завод» в Нижнем Новгороде, и заявил о наличии потенциала для двустороннего сотрудничества.

Ранее эксперты заявляли «Известиям», что Тегеран увеличивает число новых моделей своих автомобилей, которые поставляются в Белоруссию, Азербайджан, Грузию и страны Африки и Азии, включая Казахстан и Туркменистан.

При этом Иран продолжает искать пути сближения с Россией в условиях экономических ограничений, в которых страна функционирует уже несколько десятков лет.

Кроме того, официальный представитель министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф заявлял, что в Тегеране не исключают перспективы создания совместного предприятия по производству автомобилей.

После начала российской спецоперации по защите населения Донбасса многие производители автомобилей ушли либо заявили о планах уйти с российского рынка. Так, полностью покинули РФ такие марки, как Chevrolet, Ford, Jaguar, Land Rover, Renault, Nissan, Infiniti и другие.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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