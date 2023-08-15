Умер двухкратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин

Двухкратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин скончался в возрасте 53 лет. Об этом 15 августа сообщила пресс‑служба Российской федерации прыжков в воду.

«Владимир Тимошинин ушел из жизни скоропостижно. Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам Владимира Александровича», — сообщила пресс-служба.

Причины смерти спортсмена не называются.

Тимошин стал чемпионом Европы в 1991 году в Афинах и в 1995 году в Вене по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Также спортсмен за свою жизнь успел завоевать бронзовую медаль на чемпионате мира в Риге в 1995 году, а также поучаствовать в Олимпийских играх. Тимошинин также был заслуженным мастером спорта СССР.