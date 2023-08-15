Молодая автомобилистка ожидает суда за гибель мужчины в ДТП в Сызрани

В Сызрани (Самарская область) завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней автомобилистки, в результате наезда которой погиб мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

ДТП произошло в ноябре 2022 года на проспекте Гагарина, 28. Установлено, что женщина 2001 года рождения за рулем «Лады Калина» не снизила перед пешеходным переходом скорость и сбила 42-летнего мужчину, который пересекал дорогу.

Как уточняет НИА «Самара», пострадавшего доставили в больницу, где он впоследствии скончался от полученных травм. В отношении автомобилистки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В настоящее время расследование дела завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.