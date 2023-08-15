В Новгородской области обезвредили авиабомбу весом 250 кг

Саперы обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, весившую 250 кг. Об этом 15 августа сообщило управление МЧС России по Новгородской области.

Боеприпас обнаружили рядом с городом Холмом при проведении дорожных работ.

«Для безопасного уничтожения взрывоопасного предмета в Новгородскую область прибыл пиротехнический расчет Невского спасательного центра. Именно эти специалисты занимаются уничтожением авиабомб», — говорится в сообщении.

Бомбу перевезли на специальный полигон, где ее уничтожили. При подрыве осколки разлетелись на расстояние до 2,5 км.

Ранее, 2 мая, в двух районах Брянской области за сутки обнаружили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Саперы изъяли и вывезли боеприпасы в безопасное место, после чего была проведена процедура уничтожения.