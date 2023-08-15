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Общество
В Новгородской области обезвредили авиабомбу весом 250 кг

В Новгородской области обезвредили авиабомбу весом 250 кг

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Фото: t.me/mchs53NO
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Саперы обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, весившую 250 кг. Об этом 15 августа сообщило управление МЧС России по Новгородской области.

Боеприпас обнаружили рядом с городом Холмом при проведении дорожных работ.

«Для безопасного уничтожения взрывоопасного предмета в Новгородскую область прибыл пиротехнический расчет Невского спасательного центра. Именно эти специалисты занимаются уничтожением авиабомб», — говорится в сообщении.

Бомбу перевезли на специальный полигон, где ее уничтожили. При подрыве осколки разлетелись на расстояние до 2,5 км.

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Ранее, 2 мая, в двух районах Брянской области за сутки обнаружили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Саперы изъяли и вывезли боеприпасы в безопасное место, после чего была проведена процедура уничтожения.

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