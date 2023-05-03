Четыре боеприпаса времен ВОВ обнаружили в Брянской области
В двух районах Брянской области за сутки обнаружили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом 3 мая сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Во вторник, 2 мая, на территории Выгоничского и Почепского районов были найдены три минометные мины и один артиллерийский снаряд. На местах работали специалисты-взрывотехники Брянского пожарно-спасательного центра.
Саперы изъяли и вывезли боеприпасы в безопасное место, после чего была проведена процедура уничтожения. Пострадавших нет.
В середине апреля авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в Брянском районе. Местные жители нашли боеприпас в лесу.