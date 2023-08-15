Младенца весом 800 г спасли в перинатальном центре Пскова

В Псковском клиническом перинатальном центре спасли младенца, который весил 800 г. Работы проводили врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

В региональном комитете по здравоохранению Псковской ленте новостей рассказали, что ребенок появился на свет недоношенным. У него диагностировали окклюзионную постгеморрагическую гидроцефалию, или повышенное скопление цереброспинальной жидкости в полости черепа.

Врачи перинатального центра запросили консультацию Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета. Главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов направил в Псков бригаду во главе с нейрохирургом Иваном Усенко.

Во время операции, длившейся несколько часов, ребенку установили наружный дренаж, чтобы снять острые симптомы. Позже должны быть проведены плановые операции. В комитете уверены в положительном исходе лечения благодаря своевременно проведенной операции и большой компетенции педиатрического университета в проведении подобных сложнейших вмешательств.

Псковское агентство информации пишет, что клиника педиатрического университета каждый год проводит порядка 15 тыс. операций. Туда приезжают пациенты со всей России. Лечение проводится в рамках бюджета по квотам и субсидиям Минздрава РФ.