Несанкционированную свалку ликвидировали под Тверью
В Тверской области ликвидирована несанкционированная свалка, обнаруженная в деревне Старый Погост. Об этом сообщает Тверская межрайонная природоохранная прокуратура.
«Установлено, что в деревне Старый Погост Щербининского сельского поселения Калининского района Тверской области на землях, государственная собственность на которые не разграничена, размещена несанкционированная свалка отходов. С целью устранения нарушения закона прокуратура обратилась в суд», — говорится в сообщении ведомства.
Суд обязал районную администрацию и ООО «ТСАХ» расчистить земельный участок. В настоящее время отходы с территории вывезены, решение суда исполнено, уточняют «Тверские ведомости».
Ранее сообщалось, что прокуратура Жарковского района Тверской области потребовала привести в порядок дорогу, являющуюся социально-значимым транспортным узлом между Тверской и Смоленской областями.