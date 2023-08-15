Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу в Тверской области

Прокуратура Жарковского района Тверской области потребовала ривести в порядок дорогу, являющуюся социально значимым транспортным узлом между Тверской и Смоленской областями. Об этом сообщает надзорное ведомство.

В ходе проверки, проведенной по обращению местного жителя, установлено, что дорога Жарковский – Гороватка – Устье находится в плохом состоянии. Общая протяженность трассы составляет 33 км, на отрезке длиной 15 км зафиксирована сетка трещин и разрушение кромки проезжей части. Также отмечены износ и разрушение дорожной разметки.

Прокуратура направила в суд исковое заявление к дирекции территориального дорожного фонда и минтранспорта региона. Ведомство потребовало устранить выявленные нарушения.

Как уточняют «Тверские ведомости», суд удовлетворил требования прокуратуры. Ремонт дороги находится на контроле надзорного ведомства.