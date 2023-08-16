Врач назвал сроки начала активности гриппа

Обычно начало активности вируса гриппа отмечается в декабре, а пиковые значения заболеваемости достигаются к концу года и началу марта. Об этом в разговоре с «Известиями» 16 августа рассказал врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов.

Накануне академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с «РИА Новости» сообщил, что подъем заболеваемости гриппом ожидается, но нет оснований говорить о том, что он будет каким-то необычным. По его словам, если удастся создать коллективный иммунитет с помощью вакцинации, то пики заболеваемости будут «срезаны».

«Обычно начало активности вируса гриппа мы отмечаем в декабре. Традиционно, к наступлению Нового года и во время январских праздников, заболеваемость ОРВИ и гриппом замедляется. Однако по возвращении учащихся в школу после каникул обычно наблюдается вторая волна роста. Как правило, к концу февраля и началу марта,достигается пиковое значение заболеваемости», — рассказал Османов.

Он отметил, что по сравнению с острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) грипп более опасен.

«В то время как ОРВИ чаще всего приводит к поражению носоглотки и незначительному повышению температуры, грипп проявляется более резкими симптомами, включая высокую температуру, мышечные и головные боли. Кроме того, грипп может давать серьезные осложнения, включая энцефалиты, миокардиты и вирусные пневмонии», — рассказал Османов.

По его словам, основной способ передачи вируса гриппа — воздушно-капельный. Кроме того, возможна передача контактным путем. Например, когда человек касается каких-то поверхностей или рук зараженного человека, а затем прикасаемся к лицу.

«Офисы или другие помещения с массовым скоплением людей являются особенно уязвимыми местами для распространения гриппа. Кроме того, статичный воздух внутри таких помещений, даже при проветривании, играет свою роль. Особую опасность представляют офисы с недостаточной циркуляцией воздуха», — подчеркнул Османов.

Чтобы обезопаситься от заражения, особенно в случае контакта с больным человеком, врач рекомендовал соблюдать соответствующие меры защиты: носить маску, регулярно обрабатывать руки антисептическим средством и тщательно мыть их с мылом, избегать рукопожатий и, по возможности, свести к минимуму прикосновения к поверхностям и предметам.

В заключение он отметил, что наиболее надежным способом защиты является вакцинация.

8 августа руководитель Центра вакцинопрофилактики университетской клиники H-Clinic врач-инфекционист Екатерина Степанова рассказала «Известиям», что делать прививку от гриппа следует раз в год в августе-сентябре.