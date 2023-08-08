Инфекционист рассказала о признаке надежной вакцины против гриппа

В России стартовала подготовка к вакцинации против гриппа. Делать прививку следует раз в год в августе-сентябре, рассказала «Известиям» руководитель Центра вакцинопрофилактики университетской клиники H-Clinic врач-инфекционист Екатерина Степанова.

По ее словам, достаточное количество антител в организме вырабатывается спустя две недели после инъекции.

«Обычно этой защиты достаточно до следующего сезона гриппа. При этом важно обращать внимание на состав вакцины: наиболее надежно исследованы и хорошо защищают вакцины с количеством каждого антигена более 15 мкг», — отметила специалист.

На селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора 7 августа глава ведомства Анна Попова поручила обеспечить полную готовность к проведению иммунизации населения. В ее приказе, опубликованном в июне, рекомендуется вакцинировать до 60% населения каждого субъекта РФ и до 75% людей из группы риска.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 8 августа, в 10:00:

Укололись и забыли: в России начинается прививочная кампания против гриппа