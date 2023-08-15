Укладка асфальта началась на съезде с трассы «Таврида» к Феодосии
В Крыму на съезде с федеральной автодороги А-291 «Таврида» к городу Феодосия началась укладка асфальта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Тамань».
Протяженность ремонтируемого участка составляет 7,2 км. Дорожники приступили к устройству нижнего слоя покрытия из асфальтобетона. Общая толщина дорожной одежды составит более 50 см.
Проект предусматривает расширение проезжей части с двух до четырех полос, устройство 12 примыканий от местных дорог и переходно-скоростных полос для торможения и разгона, установку пяти автобусных остановок. Встречные транспортные потоки будут разделены барьерным ограждением.
«После завершения работ подъезд к Феодосии станет одним из самых удобных съездов с федеральной трассы А-291 «Таврида» к курортному городу», — говорится в сообщении.
Как уточняет ИА «Крыминформ», сейчас на объекте задействовано 86 человек и 37 единиц техники. Полностью завершить работы планируется в конце 2024 года. Средняя пропускная способность участка вырастет более чем в два раза и составит свыше 17 тыс. автомобилей в сутки.