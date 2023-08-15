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Эксперты сообщили о росте продаж жилья в новостройках Москвы

Level Group: в июле в Москве наблюдался рост продаж жилья в новостройках
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В июле 2023 года наблюдался рост продаж жилья в новостройках Москвы: в кв. м прирост составил 25% к аналогичному периоду 2022-го, к прошлому месяцу — 5%. Об этом сообщили «Известиям» в Level Group 15 августа.

«В июле 2022 года продажи были существенно ниже уровня 2021 года — это говорит о повышении спроса на фоне снижения покупательской активности в прошлом году. Сравнивая показатели июля 2023 года и июля 2021 года, мы видим, что динамика спроса в кв. м сопоставима», — отметили эксперты.

При этом суммарно за семь месяцев рост проданного объема недвижимости небольшой и зафиксирован на отметке 3%, а рост ипотечных сделок за это же время составил 20%.

Как отмечается, в июле положительная динамика продаж наблюдалась почти у всех лидеров рынка недвижимости, за исключением нескольких игроков. Одной из причин таких показателей называются летние маркетинговые акции и специальные предложения от застройщиков.

Кроме того, аналитики Level Group обратили внимание на сокращение выхода на рынок объема нового предложения жилья в кв. м: по сравнению с январем–июлем 2022-го проектная площадь выведенных на рынок корпусов за январь–июль 2023 года уменьшилась на 43,5%, составив 1,9 млн кв. м.

С начала текущего года на рынке недвижимости появились 43 новых комплекса общей жилой площадью 3,3 млн кв. м — на 12% меньше аналогичного периода 2022-го.

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Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости такой недвижимости

Ранее, 13 августа, аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» рассказали «Известиям», что средневзвешенная стоимость 1 кв. м квартир с отделкой в столице за год увеличилась на 13,7% и составила 390,3 тыс. рублей. На первичном рынке недвижимости доля жилья с отделкой составляет 36%, в продаже — 15,6 тыс. таких квартир, добавили они.

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