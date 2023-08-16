Дать недостачу

По данным Минфина, дефицит госбюджета России в первом полугодии 2023-го составил 2,6 трлн рублей. В июле он увеличился до 2,8 млн. Много это или мало? Безусловно, само по себе наличие недостачи говорит о том, что государство больше тратит, чем зарабатывает.

Согласно прогнозам правительства РФ, в 2023 году размер бюджетного дефицита должен составить 2,9 трлн, или 2–2,5% от ВВП. То есть недостача казны уже почти достигла планового показателя на весь год.

Однако ситуация на сегодня выглядит не настолько критично, как по итогам первых четырех месяцев 2023-го. Тогда размер бюджетного дефицита уже перевыполнил план на 2023 год, превысив 3,4 трлн рублей. Это было связано с тем, что казна недополучила нефтегазовых доходов при одновременном росте расходов.

По итогам же первого полугодия ситуация начала немного исправляться. Доходы госбюджета составили 12,38 трлн рублей, что на 11,6% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. То есть хотя роста доходов в годовом выражении пока не произошло, темпы их падения сократились.

В целом нефтегазовые поступления в госбюджет за первое полугодие 2023-го снизились на 47%, до 3,38 трлн рублей. Относительно выправили ситуацию в мае и июне ненефтегазовые, то есть налоговые, доходы (НДС и налог на прибыль).

Расходы госбюджета, наоборот, выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Отсюда и сохраняющийся дефицит казны. Однако уже летом темпы увеличения гострат сократились, поэтому динамика выглядит не настолько тревожной как в начале 2023 года, когда государство, как объясняли в Минфине РФ, авансировало расходы на импортные контракты.

Как видим, в этом году «нефть-матушка и газ-батюшка», в отличие от предыдущих, даже кризисных, лет, не выступают «кормильцами» федерального бюджета. В силу ряда причин.

Во-первых, эмбарго стран Запада на российскую нефть. Это привело к перенаправлению экспортных потоков сырья из РФ на юг и восток, а точнее — преимущественно в Китай, Индию и Турцию. Новым клиентам российские экспортеры вынуждены делать скидки, чтобы повысить привлекательность на этом рынке своих энергоресурсов по сравнению с конкурентами.

Но это временное явление. С лета дисконт Urals к Brent сократился до докризисных уровней — от $8–18 с каждого барреля. Напомним, в январе он составлял $40. Сейчас у импортеров российской нефти есть спрос не только на Urals с повышенным содержанием серы, но и на более легкие сорта, например ESPO, не уступающие по своему высокому качеству ближневосточным видам нефти и эталонному Brent.

Хотя дисконт российского сырья к иностранным аналогам сокращается, важно, что с начала 2023 года средняя рыночная цена даже эталонной Brent установилась пока на 15–17% ниже, чем в среднем за январь–июль 2022 года, когда западный мир был охвачен энергетическим кризисом.

На наш взгляд, при росте мировых цен на нефть и сокращении дисконта российского сорта мы вполне сможем выйти на запланированный уровень нефтегазовых доходов бюджета на 2023-й в 8 трлн рублей. Однако основным драйвером поступлений в казну в этом году будут ненефтегазовые, то есть налоговые, доходы.

В первом полугодии 2023-го, по данным Росстата, обрабатывающая промышленность показала рост в годовом выражении на 6,2%, притом что добывающая и электроэнергетика за этот же период зафиксировали небольшой спад. Чем больше рост в отраслях промышленности, тем сильнее финансовые результаты предприятий, значит, госбюджет получит больше налога на прибыль.

В конце 2023-го у казны появится еще одна дополнительная статья дохода — в виде единовременного налога на сверхприбыль, или, как его назвали в деловых кругах, windfall tax. Выплатят его практически все предприятия, за исключением нефтегазовых, на которые налоговая нагрузка сильно возросла еще в прошлом году. Основными плательщиками станут те крупные корпорации, которые в 2022-м получили сверхприбыль за счет роста цен на сырье и энергоресурсы, то есть предприятия электроэнергетики, металлургии, горнодобычи, минеральных удобрений.

В таких условиях по итогам 2023 года с высокой вероятностью можно будет сказать, что госбюджет РФ «слез с нефтяной иглы». Хотя это «слезание» во многом вынужденное и связанное с неблагоприятной геополитической обстановкой. Так что казна РФ, на наш взгляд, вполне уложится в запланированные 2–2,5% дефицита от ВВП.

Автор — ведущий аналитик Freedom Finance Global

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