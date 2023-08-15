Больше 13 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Тюменской области

Свыше 13,3 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Тюменской области в 2023 году. В их числе — 2136 детей в возрасте до 14 лет.

Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Тюмени и Тюменской области, там пострадали 6,5 тыс. человек. Также высокая активность вредителей отмечается в Тобольске и Тобольском районе, Ишиме и Заводоуковске. Об этом сообщает Megatyumen.ru.

У 50 пострадавших медики диагностировали клещевой энцефалит. Еще 61 человек заболел боррелиозом. Тюменцев просят как можно скорее обращаться к медикам в случае укусов клещей для получения профилактики противоклещевым иммуноглобулином.

В Оренбургской области с начала сезона от укусов клещей пострадали меньше 2 тыс. человек. Активность вредителей сократилась на 28,6% по сравнению с 2022 годом.