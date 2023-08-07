Активность клещей снизилась почти на 30% в Оренбуржье

С начала сезона в Оренбургской области от укусов клещей пострадали 1878 человек. Это на 28,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Случаи укусов зарегистрированы во всех муниципалитетах, кроме Акбулакского района. В Оренбурге пострадали 529 человек, в Бузулуке — 211 человек, в Новотроицке — 166 человек. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

В числе пострадавших — 685 детей. Экстренную серопрофилактику получили 252 человека, в том числе 79 детей.

У трех человек был диагностирован боррелиоз. Еще два человека заболели энцефалитом.

В Пермском крае медики зарегистрировали 136 случаев клещевых инфекций. 36 человек заболели энцефалитом, еще у 100 человек диагностировали боррелиоз.