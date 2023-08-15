Победителей международного конкурса русской песни «АвторА!» объявят 19 августа

В субботу, 19 августа, в Крыму пройдет суперфинал международного конкурса русской песни «АвторА!». Произведения участников на гала-концерте исполнят Николай Расторгуев, Григорий Лепс, SHAMAN, Ваня Дмитриенко и Миа Бойка. В этот же день будут названы имена победителей конкурса, говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 15 августа.

Отмечается, что во время гала-концерта некоторые песни будут исполняться артистами вместе с их авторами. Например, Дмитрий Харатьян споет песню «Солнышко» вместе с ее автором Виктором Гавриленко, физиком-бардом из Новошахтинска. Эта композиция победила в творческом задании конкурса под названием «Песня к празднику 9 Мая».

Юлианна Караулова выйдет на сцену вместе с авторами своей новой песни «Сильная» — Дилярой Хайруллиной из Набережных Челнов и Николаем Чебановым из Ставрополья, с этой композицией они заняли первое место в творческом задании «Лирическая песня». Конкурсные работы Диляры и Николая также прозвучат в исполнении SHAMAN «Самый русский хит» (победила в «Основном конкурсе») и Вани Дмитриенко «Хатико» (победила в творческом задании «Молодежная песня»).

На гала-концерте можно будет услышать два произведения авторов из Донецка, погибших в конце прошлого года. Песню «Вообще-то здесь мог быть и ты» авторства Андрея Старинцева исполнят Николай Расторгуев и Григорий Лепс, а «Мой город» Марии Пироговой — Виктория Дайнеко и заслуженная артистка Донецкой Народной Республики Наталья Качура.

Также в концерте примут участие группа «Корни», Миа Бойка, группа «Фабрика», Виктория Дайнеко, Олег Газманов, Митя Фомин, Любовь Успенская и ее дочь Pacha Tati, Ирина Дубцова, Немила, Катя Пати, Mari M, дуэт NitiDila. Ведущие вечера — Дмитрий Харатьян и Юлианна Караулова.

«Первый и, надеюсь, не последний сезон нашего конкурса «АвторА!» показал, что интерес к русской песне велик. Мы частично попытались восполнить дефицит новых песен, который пока, конечно, сохраняется. Долгое время авторы были одни и те же, их, конечно, не хватало. А новые творцы никак не могли найти свой путь к исполнителям. Их песни долгое время оставались неуслышанными. И мы очень рады, что авторы наконец потихоньку становятся известны», — отметил продюсер и основатель конкурса Игорь Матвиенко.

По его словам, за этот сезон поступило более 10 тыс. заявок. Конкурсный год уже закончился, но авторы продолжают писать и присылать свои песни.

«Мы гордимся каждым автором и призываем тех, у кого не получилось попасть в финал, не останавливаться, развиваться и идти дальше! Некоторые наши авторы отправляли песню во все творческие задания и в итоге находили своего исполнителя. Будем надеяться, что наш конкурс будет жить долго и счастливо, объединять людей и пополнять золотой фонд нашей русской музыки», — подчеркнул Матвиенко.

Первый сезон международного конкурса авторов русской песни, инициированного в 2022 году Игорем Матвиенко при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проводила Музыкальная академия Матвиенко (МАМА). Проект объединил не только профессионалов, но и начинающих авторов самых разных профессий и возрастов: IT-специалистов, пенсионеров, школьников, медицинских работников, учителей и многих других. Авторитетное жюри в течение года отбирало лучшие песни, присланные на конкурс из 42 стран. Общее количество присланных песен на конкурс из разных городов России и других стран составило более 10,5 тыс.

Всего в рамках проекта по поиску талантливых людей с новыми песнями прошло шесть этапов — «Основной конкурс», «Новогодняя песня», «Лирическая песня», «Песня к празднику 9 Мая», «Детская песня» и «Молодежная песня». Победителям большинства творческих этапов конкурса вручались денежные призы — от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Как рассказал «Известиям» Матвиенко, идея о создании появилась после того, как президент РФ Владимир Путин предложил сделать конкурс с песнями на русском языке.