Отставного полковника Квачкова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Тверской суд Москвы назначил полковнику ГРУ в отставке Владимиру Квачкову административный штраф в размере 40 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом во вторник, 15 августа, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Против обвиняемого возбуждено дело по ст. 20.3.3 ч.1 КоАП РФ («Публичные действия, дискредитирующие ВС РФ»). Поводом для составления протокола стали публикации в социальной сети.

По утверждению стороны защиты, указанные посты Квачкову не принадлежат. Адвокат запросил ходатайство о запросе данных у соцсети для доказательства невиновности Квачкова. Суд отказал защите.

Сам Квачков свою вину не признал. По его словам, в отделении полиции ему сообщили том, что он якобы является администратором группы, в которой распространялась ложная информация о специальной военной операции.

Еще в 2005 году Квачкова обвинили в покушении на экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Он был оправдан лишь после трех лет заключения. Спустя пять лет Квачкова снова адресовали по обвинению в организации военного мятежа. В феврале 2013 года Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы по данному делу. Позднее суд смягчил приговор до восьми лет.

В августе 2017 года экс-полковника ГРУ приговорили к полутора годам колонии строгого режима по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»). Он отбывал наказание за опубликованный видеоролик, который, как постановил суд, призывал к вооруженному захвату власти в России. В начале февраля 2019 года суд в Мордовии освободил его от отбывания наказания в связи с декриминализацией первой части статьи.