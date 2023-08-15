Пять пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Приморье
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Находке Приморского края. Об этом 15 августа сообщил региональная прокуратура.
Отмечается, что автобус перевозил работников местного предприятия. В салоне находились 37 человек, когда он съехал в кювет.
По предварительной информации, медицинская помощь потребовалась пяти пассажирам.
Как указали в ведомстве, будет проведена проверка соблюдения требований законодательства об организации пассажирских перевозок, а также полноту прохождения предрейсового осмотра водителем и обследования транспорта.
Ранее, 8 августа, в Тюмени произошло возгорание сразу двух автобусов. Причины возгорания устанавливаются. О пострадавших не сообщалось.