Два автобуса загорелись в центре Тюмени

В Тюмени произошло возгорание сразу двух автобусов. Об этом 9 августа сообщили очевидцы в соцсетях. Информацию подтвердили в Telegram-канале администрации города.

Сперва появились сообщения о том, что загорелся маршрутный автобус № 55 на улице Республики. Затем стало известно о возгорании автобуса № 65 на улице Профсоюзной.

Водитель автобуса № 55 ехал из парка общественного транспорта на конечную остановку без пассажиров. В это время в моторном отсеке произошло возгорание. Пламя потушили до приезда пожарных.

У автобуса № 65 загорелось подкапотное пространство. В администрации уточнили, что причины возгорания устанавливаются. О пострадавших не сообщалось.

До этого, 3 августа, в Белгороде загорелся пассажирский автобус. Информация о пострадавших не поступала. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства.