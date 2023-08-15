Взрыв прогремел на военном заводе в Израиле

На заводе на территории промышленной площадки в центре города Рамат ха-Шарон в Израиле произошел взрыв. Как сообщает 15 августа Times of Israel, пострадали как минимум три человека.

Кадры хлопка распространились в социальных сетях.

Пожарно-спасательная служба заявила, что, когда пожарные прибыли на место происшествия, чтобы присоединиться к «сотрудникам службы безопасности на заводе, было обнаружено несколько очагов возгорания», и им удалось взять огонь под контроль «без использования опасных материалов».

В результате происшествия 30-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. Еще двое человек получили легкие ранения.

Причина взрыва выясняется.

Днем ранее стало известно, что по меньшей мере 10 человек погибли из-за взрыва на заводе по производству пластмасс в понедельник в провинции Сан-Кристобаль в южной части Доминиканской Республики. Взрыв спровоцировал возгорание. Отмечалось, что в общей сложности пострадали 33 человека.