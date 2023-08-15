Не менее 10 человек погибли из-за взрыва на заводе в Доминикане
По предварительным данным, по меньшей мере 10 человек погибли и еще 28 получили ранения и ожоги из-за взрыва на заводе по производству пластмасс в понедельник в провинции Сан-Кристобаль в южной части Доминиканской Республики. Об этом 14 августа сообщила на своем сайте газета Hoy.
По ее данным, часть пострадавших находится в больницах. На данный момент пожарные ликвидируют возгорание, спровоцированное взрывом, и ведут поиски погибших и раненых. Правоохранительные органы начали расследование причин происшествия.
Как сообщила газета со ссылкой на директора Национальной службы здравоохранения (SNS) доктора Марио Ламу уточнила, что в общей сложности пострадали 33 человека. Также была подтверждена смерть трех людей — 4-месячного ребенка из-за травмы головы и двух взрослых из-за ожогов более 90% поверхности тела.
Ранее, 18 июля, на складе боеприпасов при заводе по производству капсул в Анкаре произошел взрыв. После взрыва начался пожар. Число пострадавших не уточнялось, все они были госпитализированы.