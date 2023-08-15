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Спрос на вторичное жилье в Москве на 20% превзошел стандартный летний показатель

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Спрос на вторичное жилье в Москве на 110% выше, чем год назад, и на 20% опережает показатели стандартного лета — впервые за пять лет в столице наблюдается такая летняя активность. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Инком-Недвижимости».

Рост покупательского интереса сократил количество продаж с дисконтом: сейчас их 70% против 80% в июне этого года, а 10% квартир удается продать на 200–300 тыс. рублей дороже, чем собственники рассчитывали изначально, рассказали эксперты.

«Мы объясняем рост спроса нестабильностью курса доллара, ростом ключевой ставки и, главное, перспективой ее дальнейшего увеличения, что приведет к подорожанию ипотеки. Пока банки не слишком сильно подняли ипотечные ставки, поэтому летом вторичному рынку отдыхать не приходится», — сказал директор департамента управления вторичного рынка компании Сергей Шлома.

По информации специалистов, около 10% потенциальных покупателей вторичных квартир имеют долларовые накопления, и сегодня их возможности расширились: им доступно приобретение жилья большей комнатности, лучшего качества или в более престижном районе. Однако многие из них не торопятся: как азартные игроки, они ждут, что курс будет расти дальше и удастся сделать максимально выгодную покупку.

«В целом же ипотека по-прежнему играет важную роль для вторичного рынка — может быть, не такую, как в сегменте новостроек, но очень значительную. Примерно 60% сделок сейчас проходит с привлечением кредитных средств, и большинство оплачивает ипотекой не полную стоимость квартиры, а только часть. Эти покупатели внимательно следят за изменениями ключевой ставки, поскольку зависят от размера ежемесячных ипотечных взносов. Поэтому дальнейший подъем способен сильно притормозить рынок. При значительном увеличении ставок мы можем потерять минимум 10%, а то и 20% покупателей», — говорит Сергей Шлома.

Такие перспективы не могут привести к росту цен на вторичном рынке, считают аналитики компании. Сегодня 70% сделок проходит с дисконтом против 80% в июне.

«Сейчас продавцы выставляют свои лоты в рекламу по чуть завышенной цене, предполагая торг, но за счет оживленного спроса 30% квартир покупают, не торгуясь. При этом некоторые низкобюджетные ликвидные объекты удается продать даже на 200–300 тыс. рублей дороже, чем рассчитывали изначально, — их около 10% в массовом сегменте», — сказал Шлома.

По его словам, в обычных условиях по законам рынка активный спрос повышает цены, но в настоящее время на участников сделок давят внешние факторы — сложная политическая и экономическая обстановка, а также изменения учетной ставки ЦБ. Поэтому глобального роста нет.

«Однако в период неопределенности большинство рассматривает недвижимость как самый надежный актив для вложения и сбережения средств. В условиях общей нестабильности устойчивость финансовой системы вызывает опасения, и люди считают, что вложиться в жилье — это спокойнее и надежнее. Поэтому квартира по-прежнему остается понятным и востребованным активом», — добавил Шлома.

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Ранее, 14 августа, специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» рассказали «Известиям», что в первом полугодии текущего года ценовая динамика на недвижимость в Москве и Подмосковье стабилизировалась. При этом в середине лета цены несколько выросли. Однако эксперты считают, что оживление рынка, вероятно, будет кратковременным и ближе к концу 2023-го цены на квартиры могут вновь пойти вниз.

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