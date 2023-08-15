Девелоперы вводят необычные акции для продажи новостроек

В попытках вернуть клиентов покупателей после ограничения околонулевой ипотеки девелоперы массово вводят необычные акции, сегодня в них задействованы не менее 70% квартир на первичном рынке жилья, сказал «Известиям» директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По словам руководителя управления развития продукта и аналитики группы «Самолет» Леона Пряжникова, например, застройщики оплачивают год обучения в любом вузе при покупке жилья, при покупке двушки или трешки покупатель получает годовой запас бензина, ему предлагают ежемесячный кешбек в течение двух лет в размере 0,3% от суммы ипотеки.

«Крупные застройщики включают в ипотеку затраты на ремонт, мебель и бытовую технику. А также даже расходы на покупку сертификатов на занятие спортом, путешествия и полис ДМС», — отметил Зайцев.

Кроме того, застройщики предлагают и просто приятные бонусы. Это могут быть трансфер, разные сертификаты — к примеру, в салон красоты, добавил эксперт.

Еще одним способом увеличения интереса к первичному жилью в условиях отмены околонулевых ставок стала траншевая ипотека от застройщиков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Повторение проданного: предложение вторичного жилья упало на 10% за месяц