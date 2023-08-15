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Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Министерство обороны РФ 15 августа сообщило о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

В оборонном ведомстве отметили самоотверженность сержанта Александра Алферова, который организовывал бесперебойную связь в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил (ВС). Отмечается, что украинские боевики произвели массированный минометный обстрел по позиции группы с целью отбить обороняемый российскими бойцами поселок.

В результате атаки командно-штабная машина, обеспечивающая связь в группе и с вышестоящим штабом, получила повреждения, а подразделение на время полностью лишилось связи. Алферов под непрекращающимся огнем со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) принял решение развернуть станцию спутниковой связи для восстановления возможности оперативно координировать действия сил в бою.

Сержант оперативно развернул и настроил станцию спутниковой связи и тем самым восстановил связь в группе. Самоотверженные действия Александра Алферова на поле боя позволили восстановить управление в батальонной тактической группе и обеспечить устойчивую связь с командованием группировки, что позволило в итоге нанести огневое поражение по позициям украинских боевиков.

Также в Минобороны рассказали о матросе Илье Качаеве, выполнявшем обязанности оператора одной из систем управления оружием большого десантного корабля на северном молу входа в главную базу Черноморского флота (ЧФ). В ходе наблюдения за внешним рейдом с помощью прибора ночного видения матрос обнаружил сверхмалую надводную цель, быстро приближающуюся ко входу в бухту.

Идентифицировав цель как безэкипажный катер, Качаев доложил об этом вышестоящему командованию и первым приступил к уничтожению приближающегося надводного дрона. Благодаря грамотным и решительным действиям матроса, все силы и средства для отражения атак безэкипажных катеров противника были приведены в полную боевую готовность. Это позволило уничтожить группу приближающихся объектов без потерь среди личного состава и техники ЧФ.

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Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы нанесли групповой удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности морского базирования, отметил представитель военного ведомства.

Также в этот день российские летчики рассказали о том, как они уничтожают поставленную Киеву западную технику. Военные поделились советом с военкором «Известий» Наталией Графчиковой. Так, командир звена, состоящего из одного вертолета Ка-52 «Аллигатор», одного Ми-28 и нескольких Ми-8, отметил, что наставники говорят: чем ниже летаешь, тем больше живешь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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