Летчики рассказали о ликвидации техники ВСУ в зоне СВО вертолетами ВС РФ

Экипажи вертолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России продолжают выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Военкор «Известий» Наталия Графчикова в понедельник, 14 августа, пообщалась с летчиками и узнала о том, как они уничтожают поставленную Киеву западную технику.

Командир звена, состоящего из одного вертолета Ка-52 «Аллигатор», одного Ми-28 и нескольких Ми-8, поделился советом, полученным от наставников: чем ниже летаешь, тем больше живешь.

«Чем ниже ты будешь лететь, тем меньше вероятность того, что по вам прилетит из ПЗРК, из стрелкового вооружения. Соответственно, всегда стараемся жаться к земле», — отметил командир с позывным Самара.

Он также рассказал об успешном выполнении его группой боевых задач.

«Недавно был совершен очередной прорыв на ореховском фронте. Мы за один вылет, почти за 10–15 минут выпустили пять ракет, все попали в цель. В тот день мы впервые увидели, как горит немецкий танк Leopard. Как горит? Очень ярко», — сообщил Самара.

Штурман одной из машин Дмитрий в свою очередm отметил отличную работу бортового комплекса обороны (БКО), отражающего атаки систем противовоздушной обороны (ПВО) противника.

«Несколько дней назад по нам был произведен пуск, и комплекс отработал «на отлично» — ракету увел над нами, и ракета взорвалась прямо над нами», — сообщил он.

Для защиты от вражеских атак также используется определенный строй машин в воздухе. Так, впереди идет штурмовой «Аллигатор», за ним — прикрывающий Ми-28. А если что-то пойдет не по плану, тылы прикрывает еще ряд Ми-8 с поисково-спасательной группой.

«При крушении воздушного судна группа ПСГ подсаживается в зону бедствия. Группа огневого прикрытия занимает позицию для охраны и обороны экипажа, терпящего бедствие. Занимаемся эвакуацией экипажа», — рассказал старший поисково-спасательной группы с позывным Лефан. Он добавил, что «вся группа работает, как часы».

До этого, 12 августа, летчик-штурман Ми-8 рассказал о своей работе в зоне спецоперации корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину. По его словам, каждый день экипаж Ми-8 совершает по 2–3 вылета на линию боевого соприкосновения. При этом каждый раз пилот летит на низкой высоте, практически сливаясь с землей, чтобы вертолет был незаметен для боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.