Очевидцы сообщили о взрыве в здании автосервиса в Махачкале
Очевидцы сообщают о взрыве в автосервисе в Махачкале, который произошел вечером 14 августа. По данным источника «Известий», предварительно, есть пострадавшие.
Как уточнили в пресс-службе городской администрации, взрыв произошел в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус».
«Все службы экстренного реагирования задействованы. На место происшествия выехали представители руководства администрации Махачкалы», — говорится в Telegram-канале администрации.
Ранее в этот день источник «Известий» сообщил о взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе. На месте работают экстренные службы для выяснения подробностей случившегося.