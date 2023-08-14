Российский хоккеист Родион Амиров умер в возрасте 21 года. Об этом 14 августа сообщил его агент Дэн Милштейн в X (бывшем Twitter).

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни Родион Амиров. Два года назад юноше был вынесен страшный диагноз — опухоль головного мозга. Началась борьба за каждый миг жизни. Родион решил не думать о плохом, он наслаждался каждым днем, встречая его с тем же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении всей хоккейной карьеры», — рассказал он.

Милштейн поблагодарил клубы «Торонто Мэйпл Лифс» и «Салават Юлаев», которым принадлежали права на него, за оказанную помощь.

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