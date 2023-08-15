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В Госдуме рассказали, в каких случаях можно не платить налог при продаже дачи

Депутат Чаплин: в ряде случаев семьи с детьми могут не платить налог при продаже дачи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Согласно российскому законодательству, при продаже недвижимости собственники обязаны заплатить налог на доходы физлиц. Но есть исключения, когда собственники могут избежать уплаты подобного налога, рассказал «Известиям» 15 августа депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он отметил, что деньги от продажи недвижимости, включая дачу, считаются доходом физического лица и облагаются НДФЛ в размере 13%. Однако, платить налог не нужно, если собственник владел своей недвижимостью три года с момента регистрации права собственности, в случаях если: гражданин получил дачу в подарок или в наследство; приобрел ее по договору ренты; дача оказалась в собственности в результате приватизации.

Также, по его словам, не придется платить налог, если дача была в собственности у гражданина более пяти лет или если садовод продал свою даче менее чем за 1 млн рублей.

Помимо этого, он рассказал, что законодательно закреплены налоговые льготы для семей с детьми. В частности, они освобождаются от уплаты налога при продаже жилой недвижимости (дача входит сюда, если семья проживает в загородном доме и члены семьи там зарегистрированы) при соблюдении ряда условий.

«Во-первых, в семье должны быть двое несовершеннолетних детей либо студенты до 24 лет, которые обучаются на очном обучении. Во-вторых, в случае если площадь и кадастровая стоимость проданной недвижимости ниже, чем купленной. В-третьих, чтобы не платить налог, семья обязуется купить новое жилье после продажи старого не позже 30 апреля следующего года. Еще несколько условий: кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 5 млн рублей, а также на момент продажи семья не должна владеть более половины площади другого жилья, общая площадь которого больше приобретаемого», — сообщил Чаплин.

Также депутат назвал несколько способов, как снизить или отменить налог от продажи недвижимости.

«Выше упомянуто, что можно подождать 3–5 лет, в зависимости от ситуации, и не платить налог и даже не подавать налоговую декларацию. Также можно продать недвижимость по той же стоимости, по которой она приобреталась, — тогда не будет дохода, соответственно, налогом нечего будет облагать. Но этот случай подходит только для тех, кому нужно быстрее продать недвижимость и как можно меньше потерять денег», — заключил он.

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10 июня Чаплин рассказал, как оформить на себя заброшенный садовый участок соседа. По его словам, если участок заброшен более трех лет или используется с нарушением разрешенного назначения земли, то по гражданскому законодательству он может быть изъят.

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