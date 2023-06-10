Депутат ГД рассказал об оформлении собственности на заброшенную землю

Заброшенный собственником садовый участок можно законно оформить на другого владельца. Об этом в субботу, 10 июня, рассказал председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин.

«Если участок заброшен более трех лет или используется с нарушением разрешенного назначения земли, то по гражданскому законодательству он может быть изъят», — поделился он с «РИА Новости».

При этом, подчеркнул Чаплин, вопрос решается через суд — то есть необходимо будет собрать доказательства того, что имеет место несоблюдение закона. Также следует учесть, что изъятие происходит в пользу муниципального образования, и передача права собственности инициатору не гарантируется.

В ситуации, когда у земли нет фактического собственника, ее могут признать бесхозной. Такое может произойти, если владелец отказался от своих прав либо умер, а наследники не объявились в нужный срок и забыли про участок.

«Росреестр может принять на учет землю с таким статусом по заявлению муниципалитета, который, например, по обращению соседа искал собственника и не нашел, и без решения суда. Но это не значит, что участок сразу сменит собственника», — объяснил Чаплин.

Наконец, полноправным собственником может быть признано лицо, которое ухаживает за земельным участком или занимает бесхозный дом и открыто в нем проживает. Речь идет о приобретательной давности, которая будет весомым аргументом при соблюдении ряда условий: если в реестре нет записей о владельцах участка, а в течение 15 лет не поступало соответствующих претензий.

«Хотя в судебной практике имеются случаи, когда граждане осваивали земли на размежеванных участках, и после 15 лет владения они могли претендовать на передачу этих объектов в собственность», — уточнил собеседник агентства и добавил, что в отдельных регионах могут устанавливаться свои нормы и программы.

Ранее, 24 мая, юрист Елена Кудерко назвала основания для изъятия дачного дома и участка. По ее словам, участок могут конфисковать за систематические нарушения владельцем требований по охране земель и их загрязнение, например, свалку на участке, автомастерскую или выращивание запрещенных растений.