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Телеканал viju+ Megahit отметит 80-летие главного мафиози Голливуда

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Фото: Global Look Press/IMAGO/R4924_italyphotopress
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Самый узнаваемый нью-йоркский гангстер, кумир миллионов, исполнитель сотни ярких ролей Роберт Де Ниро отмечает 80-летие. В любом возрасте этот легендарный актер остается востребованным благодаря своей неувядающей харизме и редкому таланту. Ежегодно выходит несколько картин с его участием. Сегодня мы вспоминаем его роли и пересматриваем лучшие фильмы вместе с viju+ Megahit и viju+ Comedy.

17 августа 1943 года в семье художницы Вирджинии Адмирал и скульптора Роберта Де Ниро родился сын. Родители не стали долго думать над именем и назвали его Робертом Де Ниро – младшим. За школьной партой будущему актеру не сиделось: в 14 лет он бросил школу, чтобы присоединиться к уличной банде. Но, к счастью, настоящим преступником Роберт не стал. Спустя много лет в интервью он расскажет, что этот подростковый опыт помог ему перевоплощаться в гангстеров и мафиози в кино.

В 1970-х Де Ниро познакомили с режиссером Мартином Скорезе. Встреча стала судьбоносной: их творческий дуэт дал мощный толчок к развитию гангстерского кино и оставил след в мировом кинематографе. А после роли молодого Вито Корлеоне в фильме «Крестный отец 2» Роберт де Ниро проснулся знаменитым.

Оценить «криминальный» талант Роберта Де Ниро зрители смогут в день рождения актера на viju+ Megahit. 17 августа на канале будут показаны четыре великолепные драмы, получившие множество положительных отзывов. В 16:20 Де Ниро предстанет перед нами в роли полицейского, сына которого подозревают в убийстве, и начнет расследовать «Последнее дело Ламарки». В 18:20 напарником актера станет его друг Аль Пачино. Вместе они отправятся на поиски неуловимого убийцы-мстителя в фильме «Право на убийство». В 20:00 смотрите режиссёрский дебют Роберта Де Ниро – высокорейтинговую драму «Бронкская история». В этой ленте актер играет отца мальчика, который подружился с главным мафиози города. А в 22:00 мы увидим нашего именинника в привычном для него гангстерском амплуа в фильме «Малавита».

Стоит отметить, что Де Ниро с юношества является приверженцем системы Станиславского и проживает каждую свою роль. Именно поэтому после просмотра каждого его фильма мы кричим: «Верю, верю!». Бесспорный талант и блестящая игра Роберта Де Ниро принесли ему две премии «Оскар», два «Золотых глобуса», Золотого льва Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф и другие награды.

Насладиться комической стороной таланта Роберта Де Ниро зрители смогут с 14 по 20 августа на телеканале viju+ Comedy. Всю неделю в 20:30 будут выходить любимые комедии с легендарным актером: «Большая свадьба», «Мой парень — псих», «Дедушка нелегкого поведения», «Афера по-голливудски», «Знакомство с родителями», «Знакомство с Факерами» и «Знакомство с Факерами 2».

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