В судной лавке

Постепенно стартует гонка, по итогам которой определится 47-й президент Соединенных Штатов. Американское общество давно уже привыкло к тому, что в стране, которая подарила миру Голливуд и другие сокровища шоу-бизнеса, даже выборы главы Белого дома традиционно проходят чрезвычайно ярко.

Однако сейчас ситуация из ряда вон выходящая, так как расследования на том или ином уровне ведутся не только против республиканца Дональда Трампа, но и против его основного оппонента из демократического лагеря — Джо Байдена.

В частности, Республиканская партия в палате представителей, где консерваторы имеют большинство, собирается вызвать членов семьи Байдена для дачи показаний в рамках расследования обвинений в коррупции, сообщил председатель комитета по надзору Джеймс Комер.

Среди тех, кого могут вызвать помимо Хантера, оказался и брат президента — Джеймс, который участвовал в различных деловых операциях вместе со своим племянником. Кроме того, выслушать планируют и остальных членов семьи, которые ранее получали выплаты от иностранных источников из Китая, Украины, Румынии, России и других государств.

Вероятно также включение в этот список и самого президента. Более того, спикер нижней палаты Кевин Маккарти уже заявил, что вопрос вскоре может дойти до процедуры импичмента Джо Байдену. После нескольких месяцев интенсивных расследований, по словам Комера, собрано внушительное количество доказательств коррупционных схем и преступлений, включая показания надежных свидетелей и банковских переводов членам семьи Байденов.

«Мы нашли больше банковских записей, которые показывают, что Байдены продолжали получать миллионы долларов со всего мира, включая наших противников, в основном в то время, когда Джо Байден был вице-президентом. Всего несколько месяцев назад президент и средства массовой информации говорили нам, что никакие деньги никогда не переводились его семье, пока он был вице-президентом. Это было ложью. Он сказал, что его семья никогда не получала денег из Китая. Это также было ложью», — уточнил политик.

При этом призывы к импичменту усилились в последние недели на фоне показаний трех ключевых свидетелей, которые владели информацией о налоговых проблемах семьи президента.

Во-первых, два осведомителя налоговой службы, Гэри Шепли и Джозеф Зиглер, дали показания в конгрессе, подробно рассказав о предполагаемом «льготном режиме», который получил Хантер, когда находился под следствием, а должностные лица министерства юстиции незаконно препятствовали расследованию его преступлений.

Республиканцы также использовали показания бывшего близкого друга и делового партнера Байдена — Девона Арчера, который опроверг заявления президента, что он «ничего не знал» о деловых операциях своего сына.

Наконец, важнейшим документом стала форма ФБР FD-1023, где содержится информация от «весьма заслуживающего доверия» источника, подробно описывающего многочисленные встречи и разговоры, которые Джо Байден якобы проводил в течение нескольких лет, начиная с 2015 года, включая контакты с топ-менеджером украинской газодобывающей компании Burisma Holdings Николаем Злочевским. В то же время Хантер Байден входил в совет директоров Burisma, а сам Байден был вице-президентом и курировал политику США в отношении Украины.

Этому источнику ФБР заплатило $200 тыс. за, по сути, донос и предоставление информации о коррупционных схемах на Украине. К слову, он их прекрасно отработал, подробно описав, как происходил процесс получения многомиллионных взяток за помощь в успешном прекращении ведущегося против компании Burisma уголовного дела. Напомним, Джо Байден в 2016 году выступал с призывом уволить украинского генпрокурора Виктора Шокина, который как раз и начал расследование деятельности Burisma. В апреле 2016-го Шокина отправили в отставку. Бывший и.о. генпрокурора Украины Юрий Севрук ранее сказал, что Байден якобы лично просил на тот момент украинского президента Петра Порошенко уволить Шокина, а после его отставки «США предоставили финансовую помощь Киеву в размере $1 млрд».

В течении длительного времени ФБР и министерство юстиции прикрывали семью Байденов, отказываясь предоставлять конгрессу различного рода информацию, но в конце концов были вынуждены отступить. Более того, генеральный прокурор Меррик Гарланд пошел на попятную и назначил специального прокурора уже по делу Хантера. К слову, что касается расследования деятельности Трампа, то в этом случае он назначил специального прокурора еще в прошлом году.

Несмотря на то что большинство американских СМИ поддерживают демократов и пытаются всячески замалчивать негативную для них информацию, правда всё больше выходит наружу, негативно влияя на действующего президента и его окружение. Поэтому, судя по всему, тучи над Байденами сгущаются.

Однако параллельно усиливается давление и на его главного конкурента — Дональда Трампа. Против него ведется несколько уголовных дел, за которые ему грозит тюремный срок 641 год. Сколько лет грозит Байдену, пока непонятно, но очевидно, что тоже немало.

Таким образом, в преддверии американских выборов вырисовывается весьма любопытная картина, когда относительно действий обоих лидеров — от демократов и республиканцев — ведутся весьма серьезные расследования. Но если для Джо Байдена, пока он в Белом доме, это проблема скорее будущего времени, то для Трампа вполне настоящая. Окружный судья Берил Хауэлл и специальный прокурор Джек Смит даже беспокоятся, что Трамп «подвержен риску бегства» и может скрыться от судебного преследования, сев в свой частный самолет и оказавшись в небе за пределами Америки.

И тут возникает вопрос — какую страну Трамп мог бы выбрать для своего проживания и не придется ли в следующем году представителям семейства Байденов изучать возможности миграции.

Автор — политолог, президент Американского университета в Москве

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