Названы самые желанные подарки у россиян

Аналитический центр ювелирного бренда Sokolov совместно с агентством A2:Research провели опрос и выяснили, какие подарки россияне получают чаще всего и какие хотели бы получать на самом деле. Результатами опроса аналитики поделились с «Известиями» 15 августа.

Отмечается, что исследование проведено методом онлайн-опроса среди 1240 россиян из разных городов России.

Так, в рейтинг самых популярных подарков вошли деньги (15%), аксессуары (13%), цветы (12%), косметика и парфюмерия (9%). Почти каждый десятый (9%) отметил, что часто получает банальные подарки (например, носки и гель для душа), а 7% — бесполезные (статуэтки, брелки и т.п.).

«На самом деле предпочтения по подаркам несколько отличаются. Большинство хотели бы, чтобы им чаще дарили различные украшения и аксессуары (21%), товары для хобби (11%), впечатления — в частности, путешествия, билеты на концерт или в театр (11%). Каждый десятый с радостью принял бы подарок, который сделан специально для него, — например, кастомизированную одежду или украшение с гравировкой. Почти треть (30%) воспринимают такие подарки положительно — это показывает старания дарителя, уверены опрошенные», — говорится в отчете по результатам опроса.

В частности, россияне оценили бы подарки с гравировкой имени, инициалов, памятных фраз (31%), печатью фотографий или изображений (23%), художественной росписью или ручной работой (21%). Многие не откажутся и от украшений не заказ.

В ходе опроса также выяснилось, что респонденты больше любят получать подарки (39%), чем дарить их (29%). А принимают их преимущественно по праздникам (35%) или только в день рождения (35%).

Участники опроса отметили, что с подарком чаще всего угадывают их близкие люди. 28% заявили, что самые лучшие сюрпризы делает партнер, а 26% упомянули друзей. Родители оказались на третьем месте — их подарки назвали удачными 21% респондентов. Реже всего угадывают с подарками коллеги — всего 6% удовлетворены сюрпризом с работы.

Уточняется, что большинство готовы потратить на подарок близкому человеку до 10 тыс. рублей (27%). Еще 23% располагают суммой до 5 тыс. рублей, а 22% могут себе позволить потратить на сюрприз до 20 тыс. рублей. На сумму до 2 тыс. рублей ориентируются 14% респондентов.

4 мая Sokolov поделился с «Известиями» результатами другого опроса, согласно которым большая часть мужчин (74%) дарят подарки женщинам, не ожидая ничего взамен. При этом свыше половины россиянок (57%) считают, что мужчины должны дарить подарки дороже и чаще, чем женщины.