Каждый третий опрошенный инвестор готов купить недвижимость в Краснодарском крае

Около 37% опрошенных жителей Москвы и Санкт-Петербурга в качестве инвестиции бы выбрали квартиру в Краснодарском крае, а не в Москве или в Северной столице. Об этом говорится в исследовании федерального девелопера «Неометрия», с которым ознакомились «Известия» 14 августа.

«Во-первых, недвижимость в Краснодарском крае имеет высокий инвестиционный потенциал. В Сочи, например, с момента старта продаж до сдачи недвижимости в эксплуатацию стоимость жилья может вырасти более чем на 250%. Вторым фактором, определяющим подобный выбор [респондентов], является то, что аренда квартир в регионе актуальна круглый год, а также уже наметившийся тренд релокации людей, работающих удаленно, на юг России — поэтому арендный потенциал недвижимости в Краснодарском крае очень высок», — объяснила коммерческий директор девелопера «Неометрия» Ольга Нарт.

Она также уточнила, что стоимость жилья в Краснодарском крае неоднородна в зависимости от локации, поэтому инвесторы могут найти недвижимость на любой вкус и кошелек.

Как отметили в компании, в Краснодаре средняя стоимость 1 кв. м по состоянию на конец июля составила 150 тыс. рублей, в Новороссийске — 135 082 рубля, а в Сочи — 570 тыс. рублей.

По информации девелопера «Неометрия», москвичи и петербуржцы в основном выбирают те города Краснодарского края, которые находятся на берегу моря.

Ранее, 13 июля, Ольга Нарт рассказала «Известиям», что вложения в российскую недвижимость становятся более привлекательными на фоне скачков валютного курса и являются более надежными, чем вложения в недвижимость Объединенных Арабских Эмиратов и других популярных среди инвесторов РФ стран.