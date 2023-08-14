МИД Украины подтвердил гибель своего дипломата в Армении

Украинский МИД подтвердил гибель временного поверенного в делах Украины в Армении Александра Сенченко, опубликовав 14 августа на своем сайте соболезнования родным и близким дипломата.

«Министерство иностранных дел Украины с глубокой грустью извещает о трагической смерти 13 августа 2023 года опытного и высококвалифицированного дипломата, временного поверенного в делах Украины в Республике Армения Александра Анатольевича Сенченко», — говорится в сообщении.

Сенченко работал в министерстве с 2003 года.

Ранее в понедельник источники ТАСС сообщили, что временный поверенный в делах Украины в Армении Сенченко в воскресенье утонул в озере Севан.