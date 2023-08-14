В РСТ оценили влияние курортного сбора на турпоток в регионы РФ

Эксперимент по введению курортного сбора в ряде регионов РФ не оказал серьезного влияния на поток туристов в них. Об этом в разговоре с «Известиями» 14 августа сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Он отметил, эксперимент по введению в России курортного сбора будет длиться до конца 2024 года. Пока он действует только в Крыму, Алтайском, Ставрополье, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус».

«Когда курортный сбор анонсировали в первый раз, мы переживали, что это отразится на турпотоке. Однако сейчас очевидно, что радикального вреда он не принес. Собранные средства направляются на благоустройство курортных территорий», — рассказал Барзыкин.

Теперь же, согласно поручению президента России Владимира Путина, после 15 декабря регионы сами смогут принимать решение — вводить им курортный сбор или нет.

«Кому-то будет важнее благоустройство, а кто-то не захочет лишний раз раздражать туристов новым налогом», — подчеркнул Барзыкин.

В конце июля сообщалось, что в Новороссийске депутаты городской думы утвердили размер курортного сбора. Туристы обязаны будут заплатить по 30 рублей с человека. В случае принятия соответствующего документа законодательным собранием Краснодарского края закон начнет действовать с 1 января 2024 года.

Предположительно, по 30 рублей в день будут брать с тех, кто приедет в Новороссийск на отдых и остановится в гостинице, пансионате, санатории и каком-либо другом месте организованного отдыха. Вырученные средства направят на развитие городской инфраструктуры.