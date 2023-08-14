Источник раскрыл сроки воссоздания 104-й гвардейской дивизии в ВДВ

Легендарная 104-я гвардейская дивизия будет воссоздана в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) к 1 декабря 2023 года. Об этом 14 августа рассказали источники «Известий» в Минобороны РФ.

По их словам, согласно утвержденному плану, к 1 декабря завершится формирование управления и двух полков 104-й десантно-штурмовой дивизии. Новые воинские части развернут на базе 31-й десантно-штурмовой бригады ВДВ.

Как следует из планов Минобороны, в следующем году в составе 104-й дивизии будут сформированы дополнительные воинские части и подразделения, включая танковый батальон, добавили источники.

В начале августа командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский поздравил российских десантников с профессиональным праздником и анонсировал создание новых частей во вверенных ему войсках.

Он подчеркнул, что в ВДВ до конца года сформируют два парашютно-десантных полка и возродят прославленную 104-ю дивизию.

В марте стало известно, что принято принципиальное решение о воссоздании 104-й гвардейской дивизии, но сроки не определялись.

104-я гвардейская воздушно-десантная ордена Кутузова дивизия — соединение ВДВ СССР и ВДВ России, существовавшее в 1944–1998 годах. Личный состав подразделения принимал участие в боевых действиях в Чечне, выполнял миротворческую миссию в Республике Абхазии, а также в составе миротворческих сил ООН в бывшей Югославии.