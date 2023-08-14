Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России начали проверку стоимости кормов и ветпрепаратов для животных
Мир
В РФ заявили о желании США сохранить глобальное доминирование за счет AUKUS
Культура
The Sun сообщила о начале работ над сиквелом «Барби»
Культура
Мультсериал по веб-комиксу от автора «Рика и Морти» показал рекордный рейтинг
Мир
Мятежники Нигера заявили о намерении предъявить обвинение свергнутому президенту
Мир
Евросоюз выделил Украине военную помощь на €20 млрд
Общество
Умерла бывшая жена актера Александра Домогарова
Экономика
Минпромторг выступил против законопроекта «о честной цене»
Интернет и технологии
Сторис в Telegram станут бесплатными для всех пользователей
Мир
В постпредстве РФ в Женеве объяснили нежелание Новой Зеландии вступать в AUKUS
Мир
В раде предложили изменить закон о нацменьшинствах
Мир
The Hill заявила о фатальности для ВСУ наступления российской армии
Культура
Скончался актер Владимир Ширапов

В России начали проверку стоимости кормов и ветпрепаратов для животных

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генпрокуратура и ФАС начали проверку обоснованности роста цен на корма и ветпрепараты для домашних животных. Об этом они сообщили в своих письмах первому зампреду комитета ГД по экологии Владимиру Бурматову.

У кошки болит: Совфед предложил ограничить ввоз импортных ветпрепаратов
Рекомендации сенаторов касаются лекарств от производителей из недружественных стран

В середине июля парламентарий обратился в ведомства, сославшись на массовые жалобы россиян на увеличение стоимости лекарств и еды для животных. Поскольку сегодня в России насчитывается более 40 млн кошек и 20 млн собак, а домашние животные есть у 57% семей, вопрос ценовой политики имеет высокую социальную значимость, указал он в обращениях.

«По поручению Генерального прокурора РФ принят к производству запрос о росте цен на корма для домашних животных и ветеринарные препараты. По запросу организована проверка», — говорится в ответе ведомства депутату (есть у «Известий»).

В письме ФАС отмечается, что объем реализации отечественных и импортных кормов для кошек и собак на внутреннем рынке в 2023 году по сравнению с 2021-м в целом сократился всего на 0,5%.

«В целях проверки обоснованности устанавливаемых оптово-отпускных цен на корма для кошек и собак ФАС России направила запросы информации хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство указанной продукции. После получения и анализа запрашиваемой информации ФАС России сможет сделать выводы о наличии оснований для принятия мер антимонопольного реагирования, о чем сообщит дополнительно», — говорится в ответе антимонопольной службы (есть у «Известий»).

Кроме того, ФАС сообщила, что служба направила запросы в отраслевые ассоциации с просьбой представить информацию о ситуации, сложившейся в первом полугодии 2023-го на рынке ветеринарных препаратов, в том числе сведения о причинах роста цен и прогнозную оценку ситуации в ценовой политике.

Владимир Бурматов не исключает нового скачка цен осенью, так как об этом уже сообщили некоторые производители.

«Такое повышение цен — это продолжение санкционной политики в отношении России. Только теперь от этого будут страдать не люди, а животные. Ведь доминирующее положение на рынке занимают иностранные компании, которые начали повышать цены задолго до колебаний курса рубля. Особенно серьезно проблема стоит в сфере ветпрепаратов, импортные производители которых не хотят проходить установленные в РФ механизмы сертификации и получения соответствующих документов», — сказал «Известиям» депутат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не в кота корм: власти проверят рост цен на еду для домашних животных

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023