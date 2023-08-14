Завершена разработка проекта адаптации «Ангары» под запуски модулей РОС

Центр им. М. В. Хруничева завершил разработку эскизного проекта адаптации ракеты-носителя «Ангара» под запуски Российской орбитальной станцией (РОС). Об этом в понедельник, 14 августа, сообщил генеральный директор предприятия Алексей Варочко.

«Соответствующие материалы разработаны и переданы нашему заказчику РКК (ракетно-космической корпорации — Ред.) «Энергия». Будем ждать решение институтов отрасли, которые должны провести экспертизу и выдать свои заключения», — заявил Варочко ТАСС.

Ранее, 5 июня, макет ракеты-носителя «Ангара-А5» под названием «Ангара-НЖ» прибыл на космодром Восточный для тестового запуска. Макет был изготовлен на предприятии «Полет» и предназначен для проверки всех систем «Ангары-А5».

До этого, 27 мая, появилась информация, что с космодрома Восточный в 2023 году пройдет четыре запуска ракет. Об этом рассказал министр по делам развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.