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В Дагестане толпа перекрыла дорогу из-за отсутствия водоснабжения

200 жителей Дагестана перекрыли трассу из-за отсутствия воды в домах
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Фото: Управление МВД РФ по Республике Дагестан
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Около 200 жителей Дагестана в воскресенье, 13 августа, перекрыли движение по трассе Астрахань — Махачкала на 470 км. Об этом сообщило МВД по республике в своем Telegram-канале.

Местные жители собрались вместе в качестве протеста против долговременного отключения воды в домах.

«В ходе перекрытия дороги возник конфликт между людьми, требующими подачи воды в их дома, и водителями, возмущенными фактом перекрытия трассы и остановки автомобильного движения», — сказано в сообщении.

На место были сразу же направлены наряды полиции. Всего для обеспечения порядка было привлечено 50 сотрудников правопорядка.

Также для диалога с недовольными гражданами приехало руководство управления внутренних дел (УВД) Махачкалы. Конфликт с местными жителями удалось разрешить.

Сейчас движение на трассе восстановлено. На трассе продолжают работать сотрудники полиции для регулирования автомобильного движения, поскольку за время конфликта образовалась пробка длиной в 2 км.

Ранее, 11 августа, конфликт с участием более 100 человек произошел в Ногайском районе Дагестана. Причиной стычки стали взаимные претензии между жителями. Разгорающийся конфликт остановили прибывшие на место полицейские и руководство республиканского МВД.

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