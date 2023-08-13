Большинство немцев в ходе опроса назвали Шольца слабым руководителем
Большинство немцев считают канцлера Германии Олафа Шольца слабым руководителем, это следует из опроса, проведенного 13 августа исследовательской компанией Wahlen по заказу телеканала ZDF.
Из данных социологов следует, что только 21% респондентов считают, что Шольц добивается своего по важным политическим вопросам. При этом 73% опрошенных подчеркнули, что канцлер не склонен к этому.
Также респонденты раскритиковали стиль общения политика. Так, 72% считают справедливым утверждение о том, что Шольц чаще других политиков не дает конкретных ответов на вопросы в политических интервью. О том, что данное обвинение не соответствует действительности, заявили 19% опрошенных, указывает «Газета.Ru».
Участниками опроса стал 1061 случайно выбранный респондент избирательного возраста.
В середине июля сообщалось, что только 29% избирателей в Германии испытывают высокую или очень высокую степень доверия к действующему канцлеру ФРГ. При этом две трети опрошенных (68%) заявили о недоверии Шольцу.