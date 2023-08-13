Реклама
Прямой эфир
Мир
Большинство немцев в ходе опроса назвали Шольца слабым руководителем
Мир
СМИ сообщили об отсутствии в США производства дешевых дронов для Киева
Армия
«Калашников» опробовал в зоне СВО новую систему разведки «Квазимачта»
Спорт
Сборная РФ выиграла медальный зачет Игр стран СНГ с 288 медалями
Спорт
«Зенит» на домашнем поле победил «Факел» в матче РПЛ
Мир
СМИ сообщили о поиске Грецией партнеров для производства боеприпасов для Украины
Мир
В Молдавии вандалы осквернили памятник советским воинам
Мир
Шольц выступил за продолжение международных переговоров по конфликту на Украине
Мир
СМИ узнали о желании Запада видеть женщину во главе минобороны Украины
Мир
Франция выполнила план по подготовке украинских солдат на 2023 год
Мир
Предстоятель УПЦ провел службу в одном из храмов Киево-Печерской лавры
Мир
СМИ сообщили о четырех погибших в ходе теракта в мечети в иранском Ширазе
Происшествия
Борт «Аэрофлота» вынужденно сел в Хабаровске из-за приступа у ребенка

Большинство немцев в ходе опроса назвали Шольца слабым руководителем

ZDF: опрос показал, что немцы считают Шольца слабым руководителем
0
Фото: Global Look Press/Andreas Arnold
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство немцев считают канцлера Германии Олафа Шольца слабым руководителем, это следует из опроса, проведенного 13 августа исследовательской компанией Wahlen по заказу телеканала ZDF.

Из данных социологов следует, что только 21% респондентов считают, что Шольц добивается своего по важным политическим вопросам. При этом 73% опрошенных подчеркнули, что канцлер не склонен к этому.

Также респонденты раскритиковали стиль общения политика. Так, 72% считают справедливым утверждение о том, что Шольц чаще других политиков не дает конкретных ответов на вопросы в политических интервью. О том, что данное обвинение не соответствует действительности, заявили 19% опрошенных, указывает «Газета.Ru».

Вообразить на двоих: для чего Шольц летит в Вашингтон
Смогут ли лидеры ФРГ и США договориться о поставках истребителей Киеву и замещении российского газа

Участниками опроса стал 1061 случайно выбранный респондент избирательного возраста.

В середине июля сообщалось, что только 29% избирателей в Германии испытывают высокую или очень высокую степень доверия к действующему канцлеру ФРГ. При этом две трети опрошенных (68%) заявили о недоверии Шольцу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023