Манчини освободили от должности главного тренера сборной Италии

Сборная Италии объявила об уходе Роберто Манчини с поста главного тренера национальной команды, отставку специалиста приняла Федерация футбола Италии, говорится 13 августа на сайте команды.

Имя нового тренера национальной сборной Италии объявят в ближайшие дни.

Ранее 58-летний Манчини подал в отставку.

Он возглавил сборную Италии весной 2018 года. Под руководством Манчини итальянская команда стала победителем Евро-2020, обыграв в финале сборную Англии (1:1, пенальти 3:2). После этого итальянцы не прошли отбор на ЧМ-2022, отмечает «Спорт-Экспресс».