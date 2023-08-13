Манчини освободили от должности главного тренера сборной Италии
Сборная Италии объявила об уходе Роберто Манчини с поста главного тренера национальной команды, отставку специалиста приняла Федерация футбола Италии, говорится 13 августа на сайте команды.
Имя нового тренера национальной сборной Италии объявят в ближайшие дни.
Ранее 58-летний Манчини подал в отставку.
Он возглавил сборную Италии весной 2018 года. Под руководством Манчини итальянская команда стала победителем Евро-2020, обыграв в финале сборную Англии (1:1, пенальти 3:2). После этого итальянцы не прошли отбор на ЧМ-2022, отмечает «Спорт-Экспресс».