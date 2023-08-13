Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Ревнивец едва не задушил многодетную мать на глазах у прохожих в Москве
Армия
Силы РФ уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью
Мир
Киевские власти начали эвакуацию из Купянского района Харьковской области
Мир
СМИ узнали о желании Запада видеть женщину во главе минобороны Украины
Мир
Мужчина в Киево-Печерской лавре дважды ударил камнем по иконе во время службы
Армия
Минобороны показало видео уничтожения комплекта связи Starlink ВСУ
Происшествия
Новый пожар в подмосковном Раменском произошел в помещении ангара
Происшествия
ВСУ крупнокалиберным снарядом разрушили штаб гумпомощи в Херсонской области
Армия
Российские штурмовики захватили два опорпункта ВСУ на купянском направлении
Общество
Синоптик предупредил о новом пике жары в Москве
Происшествия
ВС России принудительно остановили для досмотра следовавший на Украину корабль
Мир
Шведская оперная певица Берит Линдхольм скончалась в возрасте 88 лет
Армия
В Запорожской области сообщили об отбитой силами РФ атаке ВСУ под Работино

Манчини освободили от должности главного тренера сборной Италии

Сборная Италии по футболу сообщила об отставке главного тренера Роберто Манчини
0
Фото: Global Look Press/Fabio Ferrari
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная Италии объявила об уходе Роберто Манчини с поста главного тренера национальной команды, отставку специалиста приняла Федерация футбола Италии, говорится 13 августа на сайте команды.

Имя нового тренера национальной сборной Италии объявят в ближайшие дни.

Ранее 58-летний Манчини подал в отставку.

Осенний фон: «Зенит» укрепляет лидерство, «Локо» увольняет Комппера
Петербургский клуб продлил свою уникальную серию против «Спартака» под руководством Сергея Семака

Он возглавил сборную Италии весной 2018 года. Под руководством Манчини итальянская команда стала победителем Евро-2020, обыграв в финале сборную Англии (1:1, пенальти 3:2). После этого итальянцы не прошли отбор на ЧМ-2022, отмечает «Спорт-Экспресс».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023