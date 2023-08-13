ВС России принудительно остановили для досмотра следовавший на Украину корабль

Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» принудительно остановил судно в юго-западной части Черного моря, следовавшее на Украину, которое не отреагировало на предупреждение. Об этом 13 августа сообщили в Минобороны РФ.



«13 августа около 6:40 мск в юго-западной части Черного моря, патрульным кораблем Черноморского флота «Василий Быков», осуществлявшим контроль судоходства, обнаружен сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил», — сказано в сообщении министерства в Telegram-канале.



Капитан сухогруза не отреагировал на требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов. В результате российский боевой корабль открыл предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия.



Для досмотра сухогруза с борта патрульного корабля был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих.



«По результатам радиопереговоров, судно застопорило ход, досмотровая группа высадилась на сухогруз», — отметили в ведомстве.



После завершения досмотра судно «Сукра Окан» продолжило движение в порт Измаил. Корабли Черноморского флота продолжают патрулирование.

До этого, 10 августа, Военно-морские силы Украины объявили об открытии временных коридоров для прохода торговых и гражданских судов в Черном море.

В конце июля Минобороны РФ объявило ряд районов акватории Черного моря опасными для судоходства. Так, с 20 июля все корабли, которые следуют в украинские порты, считаются потенциальными перевозчиками военных грузов.

На следующий день минобороны Украины также заявило, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе будет считаться опасным.