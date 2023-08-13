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ВС России принудительно остановили для досмотра следовавший на Украину корабль

МО: ВС РФ принудительно остановили для досмотра корабль, шедший в порт Измаила
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Фото: Global Look Press/Yulii Zozulia
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Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» принудительно остановил судно в юго-западной части Черного моря, следовавшее на Украину, которое не отреагировало на предупреждение. Об этом 13 августа сообщили в Минобороны РФ.

«13 августа около 6:40 мск в юго-западной части Черного моря, патрульным кораблем Черноморского флота «Василий Быков», осуществлявшим контроль судоходства, обнаружен сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил», — сказано в сообщении министерства в Telegram-канале.

Капитан сухогруза не отреагировал на требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов. В результате российский боевой корабль открыл предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия.

Для досмотра сухогруза с борта патрульного корабля был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих.

«По результатам радиопереговоров, судно застопорило ход, досмотровая группа высадилась на сухогруз», — отметили в ведомстве.

После завершения досмотра судно «Сукра Окан» продолжило движение в порт Измаил. Корабли Черноморского флота продолжают патрулирование.

Закрывая море: следующие в украинские порты суда будут досматриваться
Также ряд районов в международных водах Черного моря объявляются временно опасными для судоходства

До этого, 10 августа, Военно-морские силы Украины объявили об открытии временных коридоров для прохода торговых и гражданских судов в Черном море.

В конце июля Минобороны РФ объявило ряд районов акватории Черного моря опасными для судоходства. Так, с 20 июля все корабли, которые следуют в украинские порты, считаются потенциальными перевозчиками военных грузов.

На следующий день минобороны Украины также заявило, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе будет считаться опасным.

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