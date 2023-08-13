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«Лейпциг» впервые выиграл Суперкубок Германии

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.
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Футбольный клуб «Лейпциг» впервые в истории выиграл Суперкубок Германии. 12 августа команда завоевала трофей, обыграв мюнхенскую «Баварию».

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Лейпцига». Полузащитник команды-победителя Дани Ольмо выполнил хет-трик — он забил на 3-й, 44-й и 68-й минутах игры, сообщил «Спорт-Экспресс».

Мюнхенская команда не проигрывала в соревнованиях за Суперкубок Германии с 2020 года. В сумме же у «Баварии» на данный момент 10 таких наград, что делает их рекордсменами.

Ранее, 12 августа, в «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» перешел лучший бомбардир в истории сборной Англии по футболу Гарри Кейн. Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен отметил, что Кейн идеально подходит для футбольного клуба и его ДНК.

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