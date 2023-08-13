В Москве на Кутузовском проспекте в результате ДТП погибли два человека
В Москве в воскресенье, 13 августа, на Кутузовском проспекте водитель BMW М8 не справился с управлением и на большой скорости врезался в световую опору, после чего автомобиль взорвался. Кадры аварии появились в распоряжении «Известий».
В салоне находились водитель и пассажир. Оба скончались на месте.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.
1 августа на КАД в Санкт-Петербурге в результате ДТП с участием «Газелей» погибла женщина и пострадал мужчина. По предварительной информации, 20-летний водитель «Газели» врезался в другую «Газель», стоящую на правой полосе из-за поломки, а затем сбил ее 38-летнего водителя и влетел в ограждение.