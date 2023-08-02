Один человек погиб и один пострадал в аварии на КАД в Петербурге

На внутренней стороне КАД в Санкт-Петербурге в результате ДТП с участием двух «Газелей» погибла женщина и пострадал мужчина. Об этом сообщает телеканал «78».

Авария произошла около полудня 1 августа на участке кольцевой между проспектами Энгельса и Культуры. По данным телеканала, 20-летний водитель «Газели» врезался в другую «Газель», которая остановилась на правой полосе из-за поломки, а затем сбил ее 38-летнего водителя и влетел в ограждение.

В результате ДТП 20-летняя пассажирка первой машины погибла на месте. Водителя второй «Газели» госпитализировали с различными травмами, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело. Виновника столкновения отпустили под подписку о невыезде. Известно, что в 2023 году он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

1 августа сообщалось, что на автодороге Ростов – Семикаракорск – Волгодонск в Ростовской области столкнулись два легковых автомобиля. Погиб человек, еще четверо, в том числе несовершеннолетняя девочка, пострадали.