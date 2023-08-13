В Оренбургской области двое несовершеннолетних погибли в ДТП с электросамокатом

В Оренбургской области в ДТП с электросамокатом и легковым автомобилем погибли двое несовершеннолетних. Об этом в субботу, 12 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«Несовершеннолетний водитель электросамоката, двигаясь по автодороге со стороны города Соль-Илецка в сторону села Трудового, выполняя разворот от правой по движению обочины, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем марки Lada Kalina под управлением водителя 1948 года рождения, который двигался в попутном направлении», — сообщили в ведомстве.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее, 1 августа, на КАД в Санкт-Петербурге в результате ДТП с участием «Газелей» погибла женщина и пострадал мужчина. По предварительной информации, 20-летний водитель «Газели» врезался в другую «Газель», стоящую на правой полосе из-за поломки, а затем сбил ее 38-летнего водителя и влетел в ограждение.