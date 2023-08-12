В Петербурге пенсионеров обманули на 5 млн рублей с помощью БАДов и криптовалюты

Три 75-летние пенсионерки из Санкт-Петербурга стали жертвами мошенников и потеряли суммарно более 5 млн рублей: в такую сумму им обошлись БАДы, «спокойная жизнь» и криптовалюты. Об этом 12 августа сообщает телеканал «78».

Одна из пострадавших перешла по рекламной ссылке в браузере, в результате чего с ней по телефону связался незнакомец, который предложил ей приобрести криптовалюту. Получив доступ к личному кабинету приложения мобильного банка женщины, злоумышленник перевел с ее счета 1 млн рублей.

Еще одна пенсионерка получила звонок от мошенника, который предложил ей помочь вернуть деньги за БАДы. Впоследствии злоумышленник сообщил женщине, что у нее есть непогашенный штраф в размере 1,5 млн рублей. Однако у петербурженки не было полной суммы, и она перевела преступнику 772,8 тыс. рублей.

Третья пострадавшая стала жертвой телефонного мошенника, который представился сотрудником полиции и предложил «сохранить» ее деньги от злоумышленников, переведя их на другой, чужой счет. В результате женщина лишилась 3 млн рублей.

Женщины заявили о произошедшем в полицию. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Ранее, 11 августа, сотрудники «Лаборатории Касперского» сообщили «Известиям», что телефонные мошенники ввели так называемый нулевой этап обмана — сообщение от коллеги.

Эксперты пояснили, что сначала человеку приходит сообщение в мессенджере. Оно может быть как от знакомого контакта, например, от коллеги, так и с неизвестного номера. Во втором случае злоумышленники говорят, что они представители той сферы, в которой работает потенциальная жертва.

В сообщении говорится, что скоро человеку поступит звонок от правоохранительных органов, который нельзя проигнорировать. Затем обман развивается по уже отработанной схеме. Якобы представители силовых структур или регуляторов убеждают, что необходимо сообщить некую информацию. Затем потенциальной жертве звонит подставной сотрудник банка и выманивает деньги.