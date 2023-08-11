Минцифры запретило сотрудникам пользоваться iPhone и смарт-часами в рабочих целях

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выпустило приказ, который запрещает сотрудникам пользоваться IPhone в служебных целях, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

«Да, соответствующий приказ уже подписан, он запрещает использовать iPhone в служебных целях: для доступа к рабочей переписке и рабочим приложениям» , — пояснили в пресс-службе.

В свою очередь, как рассказал «Известиям» источник в министерстве, запрет для сотрудников касается также использования в рабочих целях планшетов и смарт-часов от Apple. По словам источника «Известий», сотрудники Минцифры в том числе через Telegram теперь не могут вести рабочую переписку с использованием устройств от Apple.

Как уточнили в пресс-службе министерства, запрет не распространяется на операционную систему Android. Как объяснили в ведомстве, устройства на базе Android поддаются лучшему мониторингу с использованием антивирусных приложений.

«Если рассматривать устройства с точки зрения безопасности, то в этом плане Android — более открытая платформа и поддается лучшему мониторингу в том числе с использованием антивирусных приложений. Из-за этого в Android сложнее внедрить так называемые «закладки» и другие средства несанкционированного доступа» ,— сказали «Известиям» в Минцифры РФ.

Ранее «Известия» сообщали, что российские чиновники и законодатели начали получать смартфоны под управлением «Авроры». Пока речь идет о тестировании таких девайсов, рассказал источник в одном из госорганов. В частности, в Совет Федерации поставлено несколько десятков таких аппаратов с возможностью увеличения количества в случае успеха эксперимента. Тестирование аппаратов на «Авроре» в госструктурах проходит в то время, как они отказываются от использования iPhone от Apple.

1 июня Федеральная служба безопасности и Федеральная служба охраны сообщили о раскрытии операции спецслужб США с использованием устройств Apple. Было установлено, что заражению подверглось несколько тысяч телефонов Apple.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сотрудникам администрации президента России запрещено использовать в служебных целях американские смартфоны iPhone. Ряд ведомств, среди которых Минпромторг, Росавиация и Минтранс, а также некоторые госкомпании и госкорпорации, запретили своим сотрудникам использовать iPhone в служебных целях.