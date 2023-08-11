YouTube заблокировал канал американского экс-разведчика Скотта Риттера

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала 11 августа, в пятницу, канал бывшего американского разведчика и инспектора ООН Скотта Риттера.

Согласно уведомлению, оставленному видеохостингом по адресу канала Риттера, «аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний».

По словам Риттера, причиной для блокировки стало не разжигание ненависти, а подмена понятий.

«Такие западные СМИ, как Washington Times, New York Times, CNN, могут брать интервью, например, у украинских командиров батальонов. Но если я беру интервью у российского командира батальона, то это разжигание ненависти», ― заявил бывший разведчик в своем аккаунте в социальной сети X (Twitter).

Кроме того, Риттер напомнил, что западной общественности стараются насильно привить русофобию. По словам экс-инспектора ООН, из подобного невежества порождается страх, который политики эксплуатируют «для поддержки слепой верности Украине, безоговорочного согласия с необходимостью перекачки сотен миллиардов долларов налогоплательщиков на Украину, без вопросов и без ответственности».

Автор ныне заблокированного YouTube-канала отметил, что его шоу, которое он транслировал на видеохостинге, не прекратит существовать. Например, русскоязычная публика сможет посмотреть шоу Риттера у Владимира Соловьева, а англоязычную версию передачи будут транслировать на другом ресурсе.