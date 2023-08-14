15 августа — День археолога: история, традиции, интересные факты

Каждый год 15 августа в России и некоторых других странах СНГ отмечается День археолога — профессиональный праздник ученых, которые занимаются раскопками и изучением вещественных исторических источников (артефактов). В 2023 году торжество выпадает на вторник. О том, как появился этот праздник и какие традиции с ним связаны, читайте в материале «Известий».

День археолога в 2023 году — история праздника

День археолога — неофициальный праздник. Доподлинно неизвестно, почему он отмечается именно 15 августа, однако есть несколько версий его происхождения.

Согласно одной из них, праздник в начале 1940-х придумали студенты-археологи из Новгородской экспедиции. Они пришли к руководителю и в шутку заявили, что 15 августа — день рождения коня Александра Македонского Буцефала и его нужно как следует поздравить. Возглавлявший экспедицию Артемий Арциховский оценил их чувство юмора и разрешил студентам отдохнуть. Со временем повод забылся, а праздник остался.

Другая версия гласит, что праздник появился во время экспедиции «Старая Ладога» в 1930-е годы. Ее руководитель Владислав Равдоникас запрещал студентам отмечать несерьезные даты. Однажды веские поводы для веселья закончились, и молодые люди начали поздравлять друг друга с Днем археолога. Они даже разослали поздравительные телеграммы в соседние экспедиции, которые теперь хранятся в архиве Российской академии наук.

Третья версия связывает появление праздника с именем Татьяны Пассек — выдающегося советского археолога, специалиста по неолиту и бронзовому веку Юго-Восточной Европы. Она была доктором исторических наук и лауреатом Сталинской премии. В 1947–1968 годах Пассек возглавляла экспедицию Академии наук СССР в Молдавии. Предполагается, что 15 августа участники этой экспедиции отмечали день рождения ученой, который постепенно стал более масштабным праздником.

Как отмечают День археолога в 2023 году

День археолога обычно приходится на разгар полевых работ, поэтому ученые отмечают его в профессиональном кругу, не отрываясь от работы.

Для тех, кто выезжает в экспедицию в первый раз, устраивают «посвящение в археологи». Во время этого мероприятия новоиспеченным полевым специалистам предлагают пройти испытания: пробежать полосу препятствий, показать мастерство вязания узлов, раскопать спрятанный предмет пластиковой лопаткой и т.д. Посвящение носит скорее шуточный характер, его задача — развлечь молодежь и оставить приятные воспоминания о первой экспедиции. В следующем году посвященные будут готовить «обряд» для других новичков.

День археолога в 2023 году — как поздравить

Поздравить археолога с его профессиональным праздником, скорее всего, удастся только по телефону, ведь виновник торжества будет в экспедиции. Тем не менее ему можно пожелать удачной поездки, интересных открытий, успехов в написании отчетов и научных работ.

Хорошим подарком для археолога будет палатка, спальник на минусовую температуру, трекинговая обувь, походный набор инструментов — всё это пригодится в экспедициях. Также можно приобрести научную или научно-популярную книгу, связанную с темой исследования археолога.

День археолога в 2023 году — интересные факты

В честь праздника «Известия» сделали подборку интересных фактов об археологии.

Толчок к развитию этой науки в России дал император Петр I, издав в 1714 году указ о сборе различных старых вещей за вознаграждение. В том же году он открыл Кунсткамеру — первый публичный государственный музей.

Археологи нередко находят в разных частях Европы странные предметы, датируемые II–III веками. Они, как правило, изготовлены из бронзы, имеют несколько граней с отверстиями в них. Размер этих объектов в среднем 4–11 см. Ученые назвали их римскими додекаэдрами, однако до сих пор неясно, зачем они были нужны.

В Египте археологи нашли таблички, в которых были записаны причины пропуска работы у строителей пирамид. Среди них были следующие: «Укусил скорпион», «Варил пиво».

Археологи изучают вещественные исторические источники, но иногда случайно находят письменные. Глиняные таблички, египетские иероглифы и вавилонская клинопись были обнаружены именно этими учеными. А в 1951 году археологи нашли в Великом Новгороде первую берестяную грамоту.

Самому древнему из известных наскальных рисунков около 45,5 тыс. лет. Он был найден в Индонезии, и на нем изображено животное, похожее на свинью.

Ранее «Известия» рассказали, кого поздравляют в День альпиниста и с каким историческим событием связан этот праздник.